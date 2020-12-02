關於原住民族廣播電台與節目主持人馬世芳的著作權爭議，日前經立委協調後，雙方已達成共識，將修改合約，未來著作權將朝「甲乙雙方共享共有」的方向邁進，對此，馬世芳表示，雖然未來不會再回去該電台工作，但肯定這樣的作法，並提及，他作為央廣董事，會在下次董事會議提出，希望央廣同樣檢視合約，盼能保障所有廣播主持人的權益，以及找到甲乙雙方雙贏的模式。

原住民族廣播電台是由原住民族文化事業基金會（簡稱原文會）所經營的廣播電台，日前馬世芳宣布，因電台要求完全擁有他個人節目「耳朵借我」的著作權，並不合理，因此他在年底將結束與電台的合作關係，同時為所有類似處境的「乙方」請命。

馬世芳表示，這次的事件，不只是他個人和原文會之間的事情，而是廣大的創作者與甲方之間的事，創作者在面對政府採購和徵件時，常常會遇到需放棄行使著作人格權或是賣斷的狀況，這些都有違藝文採購法第17條的精神。

馬世芳表示，目前法律已完備，「關鍵在於公部門進行相關採購或徵案時，是不是有意識到藝文採購法第17條的精神，把尊重創作人的想法，放進徵案裡，文化部已努力在做普及教育，但地方政府的第一線承辦人，不見得知道。」

馬世芳呼籲廣大的乙方與創作者，必須了解所有的創意心血，皆受到文創法保護，都可要求依照藝文採購法，機關徵件以取得著作權人授權為原則，但不是賣斷，也不可要求放棄行使著作人權，「創作人要知道有這樣的權利，看到不合理的規定，儘管提出申訴，相信主管機關會做適當的處理。」

視覺藝術協會理事長吳尚邕表示，不管是徵件或競賽，主辦方和創作者的關係應該要平等，而不是上對下，要創作者為了榮譽和獎勵，放棄自己的著作權，「主辦方應該要在簡章合約明定參賽作品版權，或是著作權相關使用範圍和方式、期限，不是永久的、無條件的使用，甚至可以轉讓，對創作者權益沒保障。」

紀錄片工會理事長許文烽呼籲，一切回到藝文採購法第17條，取得合理授權，合理使用方法，對創作者才有保障。

(中時 )