「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案已於109年6月12日生效，將「操作槍」全面納管並提高罰鍰，其中過去被認為玩具槍枝的生存遊戲模擬槍或是表演用的模擬槍也需報備，太平警分局提醒，在修正案前已持有操作槍支團體或民眾盡速於12月11日前攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察分局辦理辦理報備合法持有或自願繳銷；如未能於期限內完成報備程序，依據新修正的槍砲彈藥刀械管制條例，違法持有最高可處罰鍰新臺幣20萬元。

太平警分局指出「槍砲彈藥刀械管制條例」查禁的模擬槍，指外型、構造及材質類似真槍，且具類似槍機、撞針及裝填子彈等裝置，足以改成具有殺傷力的槍枝，新法修正後，俗稱道具槍的操作槍也同列模擬槍，都需受槍砲彈藥刀械管制條例管制。

截至目前為止，太平警方已受理民眾報備合法持有操作槍計3枝，申請民眾大多接觸「生存遊戲」之玩家，進而持有操作槍枝，這段期間在網路、新聞或是太平警方的官方網站看到相關訊息後，就打電話詢問並至分局辦理報備持有，透過此一合法登記程序，不僅可讓他安心收藏操作槍枝，也保障持有人的權利。

太平警方表示，將操作槍納入管制，目的是根絕違法改造槍枝來源，保障社會大眾生命財產安全，警方將持續全面查察非法槍枝，也提醒民眾記得在期限內儘快報備持有或繳銷操作槍。

(中時 )