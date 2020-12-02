紅襪左投羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)去年拿下19勝成為球隊新王牌，但是他今年先確診新冠肺炎後，雖然痊癒但又引發心肌炎，導致錯過今年全部賽季，即使他1球都沒有投，但紅襪仍寄予重望，端出1年830美元(2.34億台幣)與他續約。

雖然紅襪尚未公布消息，不過球隊考量到去年E-Rod丟出生涯年成績，34場先發並列該年大聯盟最多，吃下203.1局，拿到19勝6敗、自責分率3.81成績相當不錯，勝投數為全隊最多、聯盟第3，球隊為了避免薪資仲裁，願意端出大約將他留下，不過明年季後他仍會成為自由球員。

E-Rod原本預計是今年紅襪開幕戰先發，但先染上新冠肺炎後，又不幸引發心肌炎，他曾形容確診時是他畢生最痛苦的時候，後來引發心肌炎更令他害怕，畢竟心臟是身體最重要的器官，也因此他整個夏天都無法進行訓練，直到11月初才開始休賽季的投球計畫與鍛鍊，備戰2021賽季。

(中時 )