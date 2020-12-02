秋冬嚐鍋，暖胃又暖心。台北美福大飯店港潮餐廳「潮粵坊」及米其林餐盤推薦的「米香」台菜餐廳，聯手自即日起至2021年2月28日推出美福「澎湃鮮鍋季」，滿滿的海陸食材澎湃上桌，兩餐廳的主廚各顯身手，鮮韻鍋物每款2,080元+10%起。

為擴大集客效果，美福飯店「澎湃鮮鍋季」活動期間同步推出「火鍋東西軍」人氣鍋物選拔，賓客於兩間餐廳享用任一口味火鍋，即可獲得抽獎券乙張，投下屬意的廳別及火鍋，幸運得主可獲得最高總價值51,335元的獎項，分別有皇家套房住宿券及優勝火鍋兌換券，或適用全館的餐飲抵用券。除此，美福飯店並結合卓越五星客房，推出「美福開鍋」住房專案，平日下榻典雅寬敞客房，即可品嚐由五星主廚悉心準備的火鍋饕宴，分別有日式的牛小排火鍋套餐，台式的沙茶龍蝦火鍋，港式的川麻海陸火鍋，三款鍋物擇一選用，翌日大啖美味與營養兼備的彩匯自助早餐，再體驗館內戶外恆溫泳池、健身房、三溫暖等眾多頂級設施，雙人開鍋，暖心暖胃價每晚7,860元起。

美福飯店「潮粵坊」餐廳有選用台灣土雞搭配紫蘇梅、鮮筍的「梅香土雞鍋」，擁有澎湃龍蝦、美國牛小排等海陸鮮食，搭配以多款辛香料熬製上湯的「極品川麻海陸鍋」，廣受好評的人氣鍋物「胡椒豬肚烏骨雞鍋」，湯體膠質豐厚，香氣馥郁。而以台灣味為主的米香餐廳則推出經典的「飄香砂鍋鰱」，溫補滋養的「清燉蔬菜土羊鍋」，還有以台灣地酒之稱的紅露酒入菜的「古味波龍老酒鍋」。

「潮粵坊」香港籍行政主廚王志孚推出三款暖心鍋物，除了鮮香濃郁的雞湯鍋品，亦將港式煲湯技展川麻風味，推出「極品川麻海陸鍋」，在台灣麻辣鍋已成冬季鍋物選單之一，麻辣湯頭採用牛骨、花椒、燈籠椒、山椒、馬告、川芎及甘草片等多種辛香料熬煮而成，麻辣湯頭濃郁卻不辛辣，花椒香氣優雅順口。搭配鮮龍蝦、草蝦、軟時、生蚵及響螺等海味，與美國牛小排，海陸雙享的精選食材，再搭配纖食菜盤，延攬鮮材美味，香麻溫順。

另一款則選用肉質鮮嫩適中，油脂分布勻稱的仿土雞腿肉，搭配紫蘇梅、竹筍、香菇與老薑等熬製三小時的「梅香土雞鍋」，梅子的酸度讓湯頭顯得更加清香多層次，雞肉質地軟嫩彈牙。

人氣火鍋「胡椒豬肚烏骨雞鍋」，濃郁湯底經過七至八小時熬煮，將老母雞、豬肚、雞腳等食材經燉煮至軟嫩好入口，湯頭含有豐富膠質，乳白色澤的湯體，滿是溫順的白胡椒香，搭配營養價值高的烏骨雞及煮至口感Q彈的豬肚，湯料則搭配有鬆軟的芋頭、腐竹及養生菇類，還有自製手工餃，揉稔得宜的麵皮，搭配以黑松露醬、青醬及鮮蝦、扁魚製成四款手工餃。包裹有黑松露醬、豬絞肉及蝦泥的「黑松露餃」，散發出淡雅的松露香氣；「青醬雲吞餃」採用新鮮蝦肉，搭配青醬、九層塔醬及菠菜汁染色的綠餃皮，清新鮮香。

「手工鮮蝦丸」則將新鮮草蝦去殼後剁細，再經過反覆摔出筋性，造就彈牙的絕佳口感。潮州風味的「扁魚餃」相較於一般魚餃更顯扎實多汁。三款風味鍋物，每鍋2,680元+10%起，適合4-6人分享。

「米香」台菜主廚選用重約1公斤油封過的鰱魚頭與老母雞、黑豬後腿肉及各式天然食材，熬煮八小時以上，「飄香砂鍋鰱」湯體黃澄透澈，鮮香甘甜，搭配白菜、金針菇、豆腐、鮮蝦、蛤蜊及魚餃等食材，肉質鮮甜，鍋內的蛤蜊點綴提鮮，順口湯頭讓人不禁一碗接一碗。

另一款為溫潤滋補的「清燉蔬菜土羊鍋」，選用肉質Q彈的台灣土羊，將帶皮羊肉搭配微帶辛香的豆瓣醬、鮮脆的高麗菜及多款中藥以小火慢燉兩小時，湯頭甘甜微辣，羊肉香嫩Q彈，清爽溫補。想來點大海的鮮甜滋味，主廚選用台灣的地酒「紅露酒」，霸氣搭配整隻波士頓龍蝦，推出「古味波龍老酒鍋」，擁有美麗琥珀酒色的紅露酒，香醇溫潤，搭配料理可提鮮增香，濃郁湯底以麻油、薑爆香後加入香醇紅露酒，待煮至酒香四溢，最後將波士頓龍蝦、二層肉、蛤蜊、鮮蝦、花枝漿及美白菇等食材下鍋烹煮，入口可品嚐到自然發酵的紅麴酒香，尾韻帶有時蔬的清香甘甜，入喉隨之而來的是洋溢全身的暖流，每鍋2,080元+10%起，適合4-6人分享。

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