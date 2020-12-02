高通Snapdragon數位技術高峰會今(2)日登場，受限於疫情，今年的峰會讓高通總裁Cristiano Amon與全球業界領袖一起登上虛擬舞台，Cristiano Amon依舊展現對自家5G實力的超強信心，強調高通Snapdragon8系列行動平台在推動新一代裝置體驗的過程中扮演的關鍵角色，Cristiano Amon也談到在這波疫情下，了解到智慧型手機的重要性更被確立。

高通總裁Cristiano Amon對於自家5G實力超有信心，他表示，高通在5G數據有超過700個設計，5G商用設計對比4G商用設計前18個月是5倍數，2021年智慧機4.5億至5.5億支、2022年更將達7億支，且隨著將5G帶到室內，可以做出更多的連結，將是未來工作、娛樂、學習方式的關鍵。

2020年全球壟罩在疫情之下，Cristiano Amon也談到，本次在疫情當中也有看到正面的驚喜，就是人與人的連結更重要，智慧型手機更重要，使用者對生產力、娛樂、行動支付等需求，在所有市場都完全沒有例外。

Cristiano Amon表示，高通在頂級平台的創新，加上5G技術的發展，正在加速沉浸式消費者體驗的發展且持續為其做出新的定義，隨著頂級的體驗日益普及，將在未來持續讓全球數十億智慧型手機使用者的生活更為豐富。

今日包括美國最大的電信業者為Verizon、日本電信商NTT、Sony等長期與高通合作的夥伴均透過連線展開對談。

高通今發布新一代5G旗艦行動平台Snapdragon 888，但向來有密切合作的三星並未列在首波合作名單中，高通對此回應，「三星的選擇無法代表發言、大家可以持續關注他們的進度」。

(時報資訊)