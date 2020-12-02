鍍鋅烤漆鋼捲大廠燁輝(2023)持續活化公司資產，出售屏南工業區土地，預計處分利益約5.38億元。

燁輝再度處分土地，1日公告指出，決議出售屏南工業區土地，交易總金額6.99億元，預計處分利益約5.38億元。若以股本189.05億元估算，可望貢獻每股純益約0.28元。

受惠鋼鐵產業市況復甦，加上業外有處分土地利益加持，燁輝第三季轉盈，並帶動前三季轉盈，每股淨利為0.16元。

燁輝在本業獲利增長加上業外挹注，第三季EPS為0.61元，並扭轉上半年的虧損情況。

燁輝第三季營收137.69億元，營業淨利5.39億元，業外淨利7.04億元，歸屬於母公司淨利11.47億元，每股淨利為0.61元。前三季合併營收391.33億元，營業淨利6.15億元，歸屬於母公司淨利3.06億元，每股淨利為0.16元。

隨著鋼市好轉，加上旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，並受惠鋼價上揚，第四季應仍可獲利。展望明年，公司看好太陽能光電支架接單暢旺，明年出貨噸數將可倍增，成為一大營運動能。

(時報資訊)