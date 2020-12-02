近年晶片成為大陸產業發展焦點，對半導體的投資也陷入瘋狂，2020年內新增至少7.1萬家半導體，年增幅逾31％，但伴隨近期數宗半導體項目爛尾成泡沫，如何防控當前氛圍、審慎規劃半導體產業發展成為大陸官方的重點課題。

大陸各省市半導體產業數量及概況

第一財經報導，無論是8月的半導體與軟體發展新規還是11月初的中共五中全會上通過的「十四五」規劃建議，積體電路都仍被列為最必要的發展技術之一。在近年大陸諸多關鍵企業、產品被美國限制供應，卡住關鍵晶片的窘境下，突破這層核心技術難關成為各地政府希望繳出的政績。

但鑑於近期包括武漢弘芯等多項人民幣（下同）百億級別的項目有爛尾、停擺跡象，當前這種晶片狂熱也成為頭痛問題。工信部副部長王志軍日前便表示，繼前些年鋼鐵、水泥等領域有重複建設、產能過剩等現象後，當前晶片以及太陽能等產業也有盲目投資、造成巨大損失的現象，需要加強監督與規劃。

不過數據反映這股半導體投資熱潮可能無法這麼輕易壓下，數據顯示，截至11月30日，大陸年內新增逾7.1萬家經營範圍含有「集成電路、芯片、半導體」的相關企業，年增長達31.7％，數量呈現爆發式成長。

第一財經引述業內人士說法稱，目前市場上資金仍充足，但半導體更多要看脫穎而出的項目，很多停擺項目都屬於初期不夠謹慎審查，未來若在立項時就有多方面考證，產業總體風險其實可控。另有業內人士稱，如山東、東北等地沒有形成電子產業聚集經濟、沒有配套供應鏈，就不適合發展半導體，沒必要趕熱度，發展性也沒有深圳、上海來得有優勢。數據顯示，當前大陸經營範圍含「集成電路、芯片、半導體」且狀態為在業、存續、遷入、遷出的相關企業裡，廣東省境內有多達12萬家，遠高各省市。其次的福建逼近4萬家，第三的江蘇逼近3萬家，而山東也以約1萬家的規模高居各省市第六。

但適合半導體的省份也並非沒有項目爛尾風險，如經濟強省、半導體與電子產業都深具規模的江蘇，便出現包括南京德科碼、德淮半導體等百億級別的停擺項目。

此外，科創板的成立亦為半導體投資增添柴火，初級和次級市場上不少資金都流向半導體，清科研究中心此前數據顯示，2020年前三季大陸股權市場中，半導體及電子設備獲得1,083.5億元的投資，年增280％領先各產業。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)