檢調人員扣得大批未經許可私自生產的口罩。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

新冠肺炎疫情復燃，口罩需求增加。台南市永康區口罩國家隊廠商精碳公司，竟私下生產未經許可的口罩販售圖利，不法獲利高達1700萬元。檢方發動3波搜索後，除扣得口罩成品、半成品與生產機具外，還將劉姓負責人及3名員工聲押獲准，全案正擴大偵辦中。

據了解，台南地檢署日前接獲情資，指某不法集團在台南市歸仁及仁德區設立地下口罩工廠，自製醫療用口罩，再裝入合法廠商的盒內販售牟利，立即分案由檢察官粟威穆指揮調查局南部地區機動工作站偵辦。

檢調歷經1個半月的蒐證，11月17日發動第1波針對該地下工廠的搜索及傳訊行動後，發現該地下工廠竟是永康區口罩國家隊廠商精碳公司，卻未經主管機關許可在外私自生產；11月25日及11月30日檢方再度指揮南機站發動第2、3波搜索及傳訊，總計3波行動共計搜索7處，傳訊15人，並於該地下工廠與堆放成品的貨櫃及幕後公司內，扣得約320箱口罩成品、半成品（每箱40盒，每盒50片，總計約60萬片），以及位於地下工廠之生產線共3線機具。

檢調發現，該集團從今年9月起，以自創的「TWGIA台灣隊長」、「TWGIA」（兒童口罩）或「台灣精碳有限公司」的外盒，包裝來路不明的熔噴布、不織布等原料製成的口罩，部分還打上MD鋼印；再於自創的外盒虛偽標記「CNS14774」標章，或精碳公司的衛福部核准字號，使消費者誤認已符合醫療級口罩標準，並獲衛福部許可製作後，自行兜售或由貨運業者交付買家，再轉售藥局，或以網路平台販售，部分甚至已經流入育幼院。經初步清查，該集團已賣出400萬片以上口罩，被詐金額超過新台幣1700萬元。

檢方訊問涉案的7名被告及5位證人後，將台灣精碳負責人劉男、地下工廠員工林男、黃男與胡女等4人，以有串滅證及反覆實施詐欺之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，並將陸續清查口罩流向。

(中時 )