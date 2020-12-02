主播出身的香港名人林燕玲，今年4月才報喜升格當媽咪，不過林燕玲近日卻被爆出，金融業老公葉浩文趁她懷孕時，偷吃2013年落選港姐周依婷，面對老公對婚姻不忠的傳聞，林燕玲昨（1日）晚則正式對外發聲，她在臉書曬聖誕樹照片，並發文：「期待一家三口迎接第一個聖誕」，字裡行間滿是為人母的堅強。

林燕玲與金融才俊葉浩文的3年婚姻被爆亮紅燈，葉浩文被港媒指，在今年初和26歲的落選港姐周依婷互動親密，而對照時間一看，當時林燕玲正懷有身孕，面對老公被傳出軌，林燕玲則向媒體表示「我們夫妻倆自己會溝通」。

而林燕玲昨晚則則正式對外發聲，她在臉書曬聖誕樹照片，表示踏入12月「期待一家三口迎接第一個聖誕」，還透露兒子第一次布置聖誕樹，最後林燕玲還標記「#我們很好 #多謝關心 #大家都要快樂啊」。

網友看到林燕玲發聲撇婚變，許多網友紛紛留言「加油」為林燕玲打氣，也有人鼓勵林燕玲：「支持妳」、「無論如何，都要對自己，對小朋友好」、「希望網上流言是假的」。

(中時新聞網)