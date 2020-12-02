懷孕出現問題，要保大還是保小，許多人難以抉擇。外科醫師蕭幕琦在節目上分享，45歲的女性懷孕後會喘、胸悶，懷孕5個月時甚至無法躺下去睡覺，檢查後才知是淋巴癌，但老公與公婆口徑一致的選擇要「保小孩」，最後造成媽媽與胎兒都不幸離世，令人唏噓。

外科醫師蕭幕琦在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，一位45歲的女性，自從懷孕之後就開始出現胸悶、呼吸會喘的症狀，甚至到懷孕5個月的時候，她完全沒辦法躺下來睡覺，因為會喘不過來、無法呼吸，最後就只能半坐臥地睡。

蕭幕琦表示，由於病人本身算是高齡產婦，且其症狀隨著懷孕月份增加，就變得更嚴重，因此為了保險起見，便想替其安排X光檢查，看是肺臟積水，還是心臟有被壓迫到，但擁有高學歷的丈夫完全無法接受，甚至痛批：「懷孕的人怎麼可以照X光？怎麼當醫生的？」

蕭幕琦解釋，懷孕不能照X光的觀念，許多人根深蒂固，一般情況確實都會避免，但這位孕婦已經懷孕5個月，相對來說是較安全的，且只會照一張X光，不像是電腦斷層一次照個1、200張，但患者的先生死活都不答應讓懷孕的太太做檢查，而太太也就乖乖聽話。

蕭幕琦指出，由於無法照X光，束手無策之下只好將該患者轉介到醫學中心，在該院醫師說服下，終於照了X光，發現她的胸部中央長一顆大腫瘤，已壓迫到心臟，確診為淋巴癌。由於腫瘤壓迫到心臟，女患者連呼吸都很困難，若是命沒了，其實小孩也保不住，但沒想到丈夫與公婆的口徑一致，都堅持「一定要保小孩！」而女子當下也乖乖就範，聽從丈夫的決定。

蕭幕琦也說，該患者轉到大醫院的第二天就失去生命跡象，急救時還裝上葉克膜維持生命，但由於血氧一度斷過，因此腹中胎兒也保不住，最後選擇引產，後來女患者也不幸離世了，結局令人鼻酸。後來輾轉得知，原來兩人根本就沒有結婚，只是女方的父母早逝，一直都是一個人，所以很聽男方的話，但也因此沒了性命。。

(中時新聞網)