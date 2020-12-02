香港新冠肺炎夾帶冬季流感，短時間內龐大人潮湧入醫院，香港公立醫院急症室服務及內科病床需求持續上漲，據香港醫院管理局1日數據，香港公立醫院急症室首次求診人次為4173，經急症室入內科人次達904，內科住院病床於午夜時的佔用率達98％。

香港昨日6間公院病床爆滿，博愛醫院病床佔用率達113％，成為眾公院之首，屯門醫院居次，佔用率達111％，昨日錄得急症室首次求診人次最多為伊利沙伯醫院，達341人次。

(中時 )