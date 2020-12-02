港6公院病床爆滿 博愛醫院佔用率達113％ 14:042020/12/02 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港醫院病床需求持續上漲。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港新冠肺炎夾帶冬季流感，短時間內龐大人潮湧入醫院，香港公立醫院急症室服務及內科病床需求持續上漲，據香港醫院管理局1日數據，香港公立醫院急症室首次求診人次為4173，經急症室入內科人次達904，內科住院病床於午夜時的佔用率達98％。 香港昨日6間公院病床爆滿，博愛醫院病床佔用率達113％，成為眾公院之首，屯門醫院居次，佔用率達111％，昨日錄得急症室首次求診人次最多為伊利沙伯醫院，達341人次。 (中時 ) #醫院 #香港 #病床 #急症室 #內科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國語文競賽 嘉義市獲獎率達86％ 20:112020/12/01 寶島 駁斥績效不佳！基金局：截至10月國內自營股票收益率達13.31％ 10:462020/12/01 財經 2022／6／13前持股要達100％ 開發金併中壽 還得買一波 04:102020/12/02 金融．稅務 港府民望陷入谷底 不滿意率高達62％ 20:332020/12/01 兩岸 加州擬再收緊防疫措施 不排除發布居家令 12:312020/12/01 國際 雙主場跨年 台中視疫情調整 04:102020/12/01 地方新聞 苗栗醫院「腎利方程式」 減少親蛋白質尿毒素保護腰子 16:522020/12/01 健康 罕見病少女猝死 醫院判免賠確定 17:422020/12/01 社會 醫療科技展明登場 大廠秀戰果 04:102020/12/02 產業．科技 酒店小姐遭餵安眠藥 酒客忍不住手指「督」一下栽了 14:542020/12/01 社會 兩岸熱門新聞 黎智英及「壹傳媒」高層 共10人至港警署報到 - 兩岸 推特撐趙立堅 大陸電視台澳洲主播遭罵叛徒 - 兩岸 中馬船艦在南海對峙 4000噸vs.680噸戰力懸殊 - 兩岸 澳總理姿態忽放軟 盼與陸對話 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸西部戰區升級 殲-16取代殲-7 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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