你身邊有沒有這樣的同事，上班相處愉快，但是下班後就聯繫不到他，私底下想約他也約不到？星座運勢網站「鬧鬧女巫店」指出以下4個星座就是職場上的變臉王，上班好像跟同事們很要好，下班後彷彿變了一個人，把職場和私生活徹底切割！

▍1.雙魚座

雙魚座最受不了下班後還要跟同事們聚餐和唱歌，對他來說除了跟親近的人在一起，其他一律被他歸類為需要偽裝自己的社交，上班已經夠累了，下班只想要耍任性、做自己！

▍2.白羊座

雖然白羊座的脾氣火爆，但上班時間他的理智上線，不會把個性和私人恩怨帶到職場，看起來彬彬有禮，身為他的同事千萬不要以為他脾氣好，下班後的白羊瞬間解放自我，看起來就像變了一個人。

▍3.天秤座

天秤座擅長社交，禮貌性的微笑和寒暄問暖都做的非常順手，很常讓同事們產生「我們很熟」的錯覺，事實上這全是天秤在工作上的正常發揮，並不代表什麼，證據就是下班後怎樣都約不到他，但天秤還是會露出禮貌性微笑說：「我有點忙，下次再約！」

▍4.雙子座

雙子座愛聊天，上班時茶水間的八卦團絕對少不了他，但其實雙子很注重隱私，所以很少聊自己的事情，甚至會辦兩個社群帳號，一個加同事，一個私下用，所以公司的人都看不到他的私生活，上班時非常活躍的雙子，下班後就是立刻失蹤。

(中時新聞網)