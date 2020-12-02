針對美國萊豬進口爭議，國民黨台北市議員羅智強、游淑慧2日召開記者會，抨擊行政院的5項保證形同廢話，讓地方政府把關困難，只好在校園營養午餐上減少提供香腸、貢丸等肉類半成品，除了衝擊豬肉加工製品業者外，更限制孩童攝取的食物種類。羅智強更點名民進黨立委吳思瑤強力護航萊豬，是不顧校園孩童的健康，將發起罷免行動。

台北市衛生局食藥科長陳怡婷（右）在記者會結束後，實際走進傳統市場向攤商宣導肉品產地標示貼紙。（黃世麒攝）

台北市衛生局製作宣傳單、標示貼紙，透過相關單位分送給業者及肉品攤商，讓民眾購買時有所依循。（黃世麒攝）

傳統市場販售熟食香腸的攤商，強調自己的肉品來源皆有認證，但也坦言對萊豬進口後的生意感到憂心。（黃世麒攝）

傳統市場販售豬肉的攤商，強調自己的香腸是用台灣溫體豬肉製作，肉品來源皆有認證。（黃世麒攝）

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