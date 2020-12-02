北市限制營養午餐用豬肉半成品 羅智強：萊豬進口 香腸貢丸倒大霉 12:142020/12/02 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨台北市議員羅智強（右）、游淑慧（左）2日召開記者會。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國萊豬進口爭議，國民黨台北市議員羅智強、游淑慧2日召開記者會，抨擊行政院的5項保證形同廢話，讓地方政府把關困難，只好在校園營養午餐上減少提供香腸、貢丸等肉類半成品，除了衝擊豬肉加工製品業者外，更限制孩童攝取的食物種類。羅智強更點名民進黨立委吳思瑤強力護航萊豬，是不顧校園孩童的健康，將發起罷免行動。 台北市衛生局食藥科長陳怡婷（右）在記者會結束後，實際走進傳統市場向攤商宣導肉品產地標示貼紙。（黃世麒攝） 台北市衛生局製作宣傳單、標示貼紙，透過相關單位分送給業者及肉品攤商，讓民眾購買時有所依循。（黃世麒攝） 傳統市場販售熟食香腸的攤商，強調自己的肉品來源皆有認證，但也坦言對萊豬進口後的生意感到憂心。（黃世麒攝） 傳統市場販售豬肉的攤商，強調自己的香腸是用台灣溫體豬肉製作，肉品來源皆有認證。（黃世麒攝） (中時 ) #羅智強 #吳思瑤 #孩童 #貢丸 #香腸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孕婦憂食用萊豬過量風險高 長庚醫師：18個月以下孩童避免食用 18:132020/12/01 健康 臺灣豬標章僅主原料國產即可 畜產會坦言：香腸進口腸衣也可申請 16:252020/12/01 生活 蘇貞昌護萊豬亂扯信功 陳吉仲冒金句：訊息誤差 10:502020/12/02 政治 罷免吳思瑤一日突破15000讚 羅智強：妳該看人民的憤怒 08:462020/12/01 政治 「罷瑤」突破3.2萬 他為孩子哽咽拜託羅智強：可以幫忙擋下萊豬嗎 09:082020/12/02 政治 月子餐吃萊豬 劑量風險恐高8倍 04:102020/12/02 地方新聞 羅志祥撇變胖出大絕招 拉記者手摸胸肌腹肌 獲得5字評價讓他笑了 10:112020/12/02 娛樂 萊豬進口倒數30天 國民黨挺消基會「拒萊豬，我加入」百萬人連署 11:372020/12/01 政治 羅志祥違規偷蓋「空中極樂泳池」Sway揭3大擔憂 10:152020/12/02 房市新訊 台灣豬標章竟非「百分百使用國產豬」 陳吉仲改口遭痛批：說謊 11:142020/12/02 政治 政治熱門新聞 陳其邁民調墊底原因曝光？陳致中斷言：都他害的 - 政治 影》馬維拉也救不了 林奕華三問「你知道嗎」 蘇貞昌呆愣了1分鐘 - 政治 陳其邁六合夜市辦桌為何被罵翻 葉匡時爆2關鍵 - 政治 蘇貞昌反問去哪家豬場 陳揮文教蔣萬安3句話神回嗆 - 政治 「罷瑤」突破3.2萬 他為孩子哽咽拜託羅智強：可以幫忙擋下萊豬嗎 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。