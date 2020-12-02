「國民美食」炸雞排，是許多人的最愛，有些人除了追求越大越好，還有人喜歡越辣越好，一名雞排店老闆分享遇到客人指定特殊口味的雞排，照片曝光讓眾人笑歪，直呼：「根本洗腎雞排」。
這名老闆昨天在《爆料公社》PO照發文指出，每天都要面對客人提出的各種挑戰，繼之前有客人要求「梅粉和大辣」之後，又接到新的客製需求「大辣加梅粉，還要多一點」，老闆雖然欣然接受，不過下手太豪邁，照片中可見，雞排上被撒滿一層厚厚的橘紅色的調味粉，模樣驚人。
「特製雞排」照片曝光後網友驚呆，紛紛回應「老闆本業賣粉，雞排只是副業」、「其實他要買的是你手上那罐辣椒」、「直接來一份梅粉加辣椒粉，雞排不用了」。還有人開玩笑說「請問店面是洗腎雞排嗎」、「有沒有考慮跟任一家洗腎診所異業結盟」、「我也點過重梅口味，店家也差不多這樣熱情回應」、「一塊雞排兩種享受」。
不過炸雞排本身已高油、高脂、高熱量，若再加上超量的調味粉，恐怕鈉含量也會超標，還是建議適可而止，否則常常這樣吃，不只容易肥胖，也不利健康。
(中時新聞網)
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