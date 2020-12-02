公廣集團爭取52台 李永得回應了 17:102020/12/02 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長李永得。（潘千詩翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 52台中天新聞台申請換照未過，不少媒體都想卡位，公廣集團也有意爭取。文化部長李永得今日出席「台灣鐵道觀光交流論壇」時，被問及公廣集團有意爭取52台，李永得表示，尊重，尊重最後結果。 (中時 ) #公廣集團 #52台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英明年辦氣候大會 蔡爭取台出席 04:102020/12/02 政治要聞 陸全力追回獸首 5個仍下落不明 04:102020/12/02 焦點新聞 黃偉哲送蝦捲挺孤味 台南市政府力邀陳淑芳當觀光大使 21:292020/12/02 娛樂 陸國企掀違約潮 殭屍破產是好事 04:102020/12/02 產業財經 台師大內線爛 靠協防補回來 04:102020/12/02 運動天地 立委貪汙案開庭 「白手套」翁華利稱公聽會曾找黃國昌 15:042020/12/02 社會 肯定原文會修改合約 馬世芳將再監督央廣合約 12:542020/12/02 生活 工商時報《2021投資趨勢論壇》今盛大登場 14:392020/12/02 財經 雙鋼印爆黑心貨 國家隊私設產線狂撈1700萬 4人收押 12:142020/12/02 生活 綠能永續供應 台灣產業未來存活關鍵 14:392020/12/02 財經 生活熱門新聞 變天！入冬最強冷空氣今晚到 專家：這2天下探13度 - 生活 15度低溫來襲！北台高溫剩1字頭 各地最冷時刻曝 - 生活 台灣人最容易唸錯的3大品牌 網驚：對2個就很厲害 - 生活 他月入30K妻全拿 事後看到用途崩潰 網急勸：不離婚不行 - 生活 全聯「神級」水餃買1送1 她搶買4盒吃一口驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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