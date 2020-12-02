全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dalio)周二(1日)在個人Linkedin頁面公布新書《變動中的世界秩序》(The Changing World Order)第8章《內部秩序與失序的原型循環》(The Archetypical Cycle of Internal Order and Disorder)，指出美國正處於關鍵轉折點，可能發展出革命或內亂，而他指出最佳解決方法竟來自孔子。

達利歐寫到：「美國正處於典型大周期中，如同之前我說過帝國衰落過程一樣，這個階段財務支出和債務大量過剩，發生在財富與政治鴻溝擴大之後，革命和內戰之前。美國在轉折點上，可能由可控的內部緊張局面轉向革命或內戰。我並不是要說，這是無可避免的方向，而了解這段特別重要的時間，可以方便了解未來一段時間所有可能性。」

他認為目前美國在內的多個國家，人民、政客間的劍拔弩張，程度是他71年人生迄今看過最高。美國如何處理現在混亂局面，不只對美國，也會對世界，在政治、經濟方面影響深遠。達利歐表示，有４大動力推動國家內部秩序變化，分別是財富與權力階級鬥爭動態、權力動態平衡、偏好短期享受勝過長期健康的動態、無法向歷史學習。

文中他引經據典，包括中國史、歐洲中世紀、法國大革命、日本天皇制，指出財富、權力爭奪是影響世界多數國家、多數人口的關鍵，階級鬥爭以往在美國最不重要，但貧富、左右派或中間、種族、族群、宗教、性別、生活型態(自由主義或保守主義)、居住位置(城市、郊區、農村)正把美國人分成不同階層來對抗。

達利歐說：「從公元前500年左右的孔子以來我研究了很多歷史，當我回顧時發現永恆而普世皆準的真理，就是以民為本並且根據優點、而非特權來賦予他們責任的社會，才能持續取得成功。因為能做到因材適所、觀點各異，因此也是最公平的，促進了社會穩定。」

(中時新聞網)