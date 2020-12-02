瑞典電動滑板車分享公司VOI周三表示，在Raine集團領頭的投資中，該輪獲得1.6億美元的融資，有助公司的擴張。

VOI先是受到疫情封鎖的衝擊影響，但在近幾個月看見需求的提升，民眾開始避開電車和公車等社交接觸的公共運輸。

該公司在聲明中指出，透過該融資，2021年將朝向電動滑板車和電動腳踏車發展，並補充表示，將投資於技術和市占的成長。

VOI的競爭對手包括Tier、Lime和Bird，VOI預期在2021年獲利，在今年虧損將低於去年的7.7億瑞典克朗(約0.9億美元)虧損。

新的融資將協助VOI在未來幾年的電動滑板車激烈競爭中存活下來，VOI目前在11個國家的50個城市提供服務。

VOI財務長Hermansson表示，儘管歐洲主要城市的社交限制，但9~11月的公司電動滑板車乘用次數較去年同期暴增了85%。

新一輪的融資讓VOI自2018年以來的總融資金額來到3.25億美元。財務長拒絕有關公司估值的評論，僅表示，公司目前無上市計畫。

(時報資訊)