特管辦法2018年9月上路後，衛福部開放6類的細胞治療，今年衛福部更研擬進一步放寬，預計於這個月公布新版特管辦法，針對細胞治療管理、病人追蹤登錄、調整開放適應症與範圍等3大方向進行鬆綁，可望讓異體細胞移植合法化，讓業者有條件申請。

目前國內進行細胞治療停留在自體培養階段，適用對象包含自體免疫細胞治療，標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人；自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損；自體脂肪幹細胞移植用於大面積燒傷及困難癒合傷口等。衛福部次長石崇良今天表示，新版特管辦法研擬開放更多適應症，並讓異體細胞治療技術合法化，但前提是「一定要通過人體試驗」，盼這項開放未來能運用在腦麻、臍帶血間質幹細胞上。

石崇良今出席三總、訊聯「慢性傷口細胞治療成果發表記者會」時指出，本次公布新版的特管辦法會針對細胞治療管理頒布新規定，開始對細胞來源重視，要求業者進行細胞保存庫的管理措施，提供有需求的病人進行預存，或剩餘細胞的保存。

除此之外，衛福部擬調整開放細胞治療的適應症與範圍，對更先進的細胞治療，依照特管辦法可在經過人體試驗有效且安全的前提下允許使用；另外也會重視病人的追蹤，將使用過的病人登錄，未來將能追蹤各家執行情形與結果，作為未來銜接。

石崇良指出，異體細胞移植開放有條件申請後，業者可先申請第一期臨床的安全性試驗，若通過就可再申請第二期的臨床試驗，若證明有療效就可申請針對特殊條件的臨床使用許可。

石崇良說，現在國內已有多間臍帶血業者正在詢問，國外也有研究證實，異體細胞移植對治療腦麻病患相當有潛力，這部分將搭建與國外大學合作的橋梁。

(中時 )