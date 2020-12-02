府中老城區隨著新板地區崛起而沒落，新北市府推動「板橋府中美學示範基地」，透過「縣民大道」和「重慶路至北門街」兩條綠帶通廊軸線與人本步行街道軸線串聯，並重新規劃府中的「府中廣場」、「板橋站前廣場」及新北市政府後的「市民廣場」，讓新舊城區一公里的街道巷弄距離間，可以匯聚成一座歷史底蘊與都會能量並存的雙城。

新北市工務局指出，市府將於10日起至明年1月10日，在「板橋府中15」三樓展演廳舉辦「府中雙城 城市願景展」，向外界說明新北市政府如何擘畫2030年城市願景，讓新北市重新蛻變，擁有新北市專屬的城市文化新風貌。

工務局長詹榮鋒表示，「府中雙城」以「城市中心的城市」為規畫構想，一端為舊火車站為中心之古城區，另一端為四鐵共構的新板特區，將古城區與新板特區串聯一個「雙軸三廣場」主軸。

詹榮鋒指出，「府中雙城 城市願景展」也透過8位生活於府中的人物訪談影片敘述府中精神，另有1：1000模型結合特殊光影的城中劇場，呈現府中雙城樣貌與未來想像。展覽期間並安排4場講座沙龍，包括城市養成計劃、世代蹦出的文化味、生活養分大補帖、一個偉大城市的誕生等議題。

(中時 )