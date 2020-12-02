行政院長蘇貞昌昨答覆蔣萬安詢問萊豬進口疑慮時表示，日前他到屏東的信功豬肉，對方還是國民黨中常委，很支持政府政策，不過隨即遭信功實業公司否認。蔣萬安今天受訪痛批，蘇揆昨在國會殿堂公然說謊、毀人商譽，凸顯其傲慢囂張、跋扈，無視於廣大民意，而且一再的污衊這些業者和店家，實在「吃人夠夠」。

蔣萬安表示，信功第一時間發聲明打臉蘇貞昌，首先，11月19號的儀式，當時信功董事長楊博仁根本不在台灣；其次，全程錄影也發現根本沒有談及任何關於萊豬的議題；再者，信功強調是反對進口萊豬，因此蘇貞昌昨天怎麼可以在國會殿堂公然說謊、信口開河、捏造事實、毀人商譽。

蔣萬安說，現在民衆對於政府是恐懼的，業者要自備檢驗報告自保，與官員見面，參加相關的儀式要全程錄影，能不曝光就不曝光，這樣的現象真的令人憂心。而昨天的質詢其實也再次凸顯，蘇貞昌他個人的傲慢囂張、跋扈，無視於廣大的民意，而且一再的污蔑這些業者和店家，實在「吃人夠夠」。

此外，蔣萬安昨天質詢蘇揆，為保護豬農不透露業者，卻被綠營帶風向訕笑「金童不堪一擊」，蔣隨後在臉書公布訪視屏東豬農影片。蔣強調，他被行政院、民進黨立委攻擊等都沒有什麼，因為他要保護的是這些豬農朋友，以及踏實做生意的業者，不受政府的壓力，不被政府辦理。

媒體詢問，綠營猛力打他，是因為他可能是熱門的台北市長人選？蔣萬安說，人民現在其實並不關心選舉的問題，人民真正在意的是健康以及下一代的健康有沒有辦法守護住，他身為民意代表，接到非常多民衆來反應，特別是年輕的爸媽與年長者，都認為不應該開放萊豬進口。

蔣萬安接著說，豬農反映開放萊豬嚴重衝擊產業，他要求農委會提供產業衝擊影響評估，終於在前天拿到這份資料，結果竟然只有4頁，對於整體進口量變化、進口與國產豬肉的價差等都隻字未提，草率輕蔑向國會交代，無法讓人民接受。

(中時 )