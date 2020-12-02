網路最大鞋商Zappos台裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）遭遇火災不幸傷重身亡，不過發生火災的豪宅外觀卻完好，當時他受困屋外的儲藏室，救難隊員在外頭呼救卻沒人回應。

網路最大鞋商Zappos台裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）因火災吸入性嗆傷引發的併發症不幸身亡，不過英國媒體踢爆，謝家華死因恐不單純，尤其發生火警的豪宅外觀完好無損，他當時疑似受困儲藏室，所有人都逃出了，在外頭要他開門卻沒回應。

46歲台裔網路鞋王謝家華上月18日在康乃狄克州新倫敦（New London）一處民宅拜訪友人時遭遇火災，他被救出後已無意識，經過9天救治，謝家華仍不幸於27日病逝，法醫周一認定謝家華死因為吸入性嗆傷引發的併發症，並且判定這起事件為意外。

不過英國《每日郵報》（Daily Mail）指出謝家華遭遇火災有疑點，尤其發生火災、價值達130萬美元（新台幣3,706萬元）的豪宅外觀竟完好無損，完全看不出來有發生意外，《每日郵報》記者上門詢問時，應門的男子也回應火災對房子的損害「很小」。

Still many more questions than answers regarding the mysterious house fire that killed ex-Zappos CEO Tony Hsieh. https://t.co/YCH434LuSA via @MailOnline — Maiden King (@MaidenKing) December 1, 2020

原來，謝家華當天受困的地點是設置在屋外的儲藏室。新倫敦警察局表示，當天凌晨救難隊員抵達民宅時，看到黑煙從主屋後側冒出來，謝家華被困在儲藏區域無法逃脫。

《每日郵報》後續又取得救難隊員當時的音檔內容，顯示謝家華當時似乎被「困」（barricaded）在儲藏室裡面，「有人被困在裡面，而且沒有應門」，「其他所有人都已經逃到屋外，他們試著要他開門。」

消防隊員約在凌晨3時30分過後破門而入，並且將已經沒有意識的謝家華拉出屋外，對他施行心肺復甦術（CPR），謝家華之後被送往「勞倫斯+紀念醫院」（Lawrence + Memorial Hospital）急救，後續又用直升機將他轉送康乃狄克州燒燙傷中心（Connecticut Burn Center）治療，謝家華最終傷勢仍過於嚴重，於27日在家人陪伴下病逝。

目前警方仍在調查火災發生原因，官員說火勢似乎發生在地下室。

(中時新聞網)