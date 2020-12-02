大城鄉今天上百鄉親站出來，齊聚縣府廣場高舉布條，吶喊「不推綠電、城鄉後退10年」、「綠能若退出，大城變死城」、「台灣要廢核、綠能要挺上」。（吳敏菁攝）

彰化大城鄉西南側93.84公頃國有地，業者申請興蓋太陽能光電廠，環團日前赴立委法要求盡速畫設國際級濁水溪口國家濕地，2日大城鄉經濟自救會上百成員則齊聚彰縣府廣場，吶喊「大城前途自己決定」，力挺這項能源建設，高喊錯過這次翻轉機會，還跪地遞交陳情書，疾呼不能讓大城變死城。

11月26日海精新能源股份有限公司於大城召開營建署海案管理地方說明會，簡報指出，開發面積93.87公頃，年發電度數約 1.2億度電。已取得國有財產申請同意書和經濟部籌設取可。

據了解，目前相關審查程序刻由中央辦理中，包括內政部開發審議計畫、海岸利用管理審查等，通過後需再向經濟部申請施工許可，公司預計111年5月完成竣工運轉。環保團體則在11月27日赴立法院，要求劃設國家級濕地，反對再生能源開發造成破壞。

大城鄉今天上百鄉親站出來，齊聚縣府廣場高舉布條，吶喊「不推綠電、城鄉後退10年」、「綠能若退出，大城變死城」、「台灣要廢核、綠能要挺上」。指出，好不容易盼來廠商願意在大城投資建設，又出現外地人士高舉環保大旗，趕走能讓大城經濟起死回生的機會，趕走大城的未來。

自救會表示，大城鄉留下來多是老弱婦孺，年輕子弟被迫到外地謀生。好不容易有外商願意支持政府綠能計畫，卻再以環保之名反對廠商在大城的建設。過去環保團體反重汙染的國光石化可以理解，但這次連零汙染的太陽光電都反對，令人匪夷所思，並發表五點聲明：

一、大城人的未來由大城人自己決定。

二、不歡迎平時不關心大城人生計的外地人士介入大城建設。

三、支持符合政府法規的太陽能業者來大城投資設廠，帶動地方發展。

四、請光電投資商落實承諾，降低對環境及居民的衝擊，做好各項回饋承諾。

五、請政府部門落實監督機制，確保投資商正常正當營運與地方共存共榮。

彰化縣政府接下陳情書表示，該案開發計畫所涉各項許可，刻由中央相關單位審查中，包括經濟部、內政部、行政院農委會，縣府尊重各方意見，後續會要求開發商遵照中央的審查結論辦理，同時也會適時將今天陳情的意見如實反應予中央。

大城鄉今天上百鄉親站出來，齊聚縣府廣場高舉布條，吶喊「不推綠電、城鄉後退10年」、「綠能若退出，大城變死城」、「台灣要廢核、綠能要挺上」。（吳敏菁攝）

大城鄉今天上百鄉親站出來，齊聚縣府廣場高舉布條，吶喊「不推綠電、城鄉後退10年」、「綠能若退出，大城變死城」、「台灣要廢核、綠能要挺上」。（吳敏菁攝）

大城鄉民跪地遞交陳情書。（吳敏菁攝）

(中時 )