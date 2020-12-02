台北市議員羅智強近日在網路發起連署，罷免立委吳思瑤，直指吳思瑤反對禁止萊豬進校園，臉書粉絲專頁迄今(2)日已突破3.6萬個讚數，吳思瑤反嗆羅智強搞不清楚事實，甚至挑錯監督對象，理應將目標放在台北市長柯文哲身上，或同黨有意參選台北市長的立委蔣萬安，每天追著她猛打，「是政治跟騷，我三聲無奈，請做點實事好嗎？」

立法院今(2)日舉辦司法與教文會聯席會，吳思瑤在質詢結束後受訪時回應羅智強對她提出罷免案，反嗆羅智強最會網路操作，「這是他的秀場，我不予置評」，並強調自己認真監督問政，直指羅智強是台北市議員，最該監督的是台北市政府，「我很少看他監督市政」，卻散布假消息來監督立委。

對於羅智強劍指她反對禁止萊豬進校園，吳思瑤表示，她全面把關校園零萊豬，因此學校一定吃不到半口美豬，反嗆羅智強放出錯誤的假消息，是錯誤的政治操作，也是畫錯重點，沒辦法接受。

吳思瑤說，她嚴格並致力把關校園食安，強調自已是首位促成教育部校園食安專法的立委，堅守校園零萊豬政策，「從契約到補貼，蘿蔔、棍子都有，這是事實」，羅智強卻發文頻繁，「每天起床、睡覺前，都會發文攻擊吳思瑤，這是一種政治跟騷」，希望羅智強能做實事，不要不顧正業。

吳思瑤也提到，羅智強有意競選台北市長，攻擊她同樣也是目標錯誤，最大的敵人應該是蔣萬安，「打吳思瑤能讓他民調成長嗎？他自己看著辦，每天都在騷擾吳思瑤，好無奈啊，希望能做點實事。」

(旺報 )