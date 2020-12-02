適用108課綱的高中生，在學期間必須上傳學習歷程檔案，做為未來升大學的依據。不過立法院教文會今天審查教育部預算，認為大學考招問題多，包括高中學習歷程當案「軍備競賽」、學測鑑別度不足等，在110年推動大學考招的3.9億元經費中，凍結1500萬元。

民進黨立委黃國書指出，學習歷程檔案本意在促使學生發展性向，以選擇符合自身興趣之科系，避免在短期內準備厚重書審資料。然而學習歷程當案的累積，存有城鄉差距的問題，且施行以來學生及家長對新制度不熟悉感到恐慌，導致在學習歷程上有「軍備競賽」的情事。

國民黨立委林奕華指出，學習歷程檔案上傳系統問題多，包括系統不相容、課程代碼不一致、上傳平台容量不同等問題，引起第一線教師怨聲載道，教育部應設法解決。

民進黨立委賴品妤指出，高中學習歷程檔案涉及之作業流程包括課程計畫平台、校務行政系統及學習歷程資料庫等多個系統，日前也發生過未順利上傳、系統難以使用等情況，目前未見教育部有更進一步的相關規畫，且本系統將涉及學生諸多個人資訊，在強化資安上也未見規畫。

民進黨立委張廖萬堅說，109學年學測數學科滿級分人數雖為離年最多，但數學科4級分以下人數2萬3797人，是自然科的2倍、國文科的7倍、社會科的37倍，這樣的題目很有問題。我國學生過往英數程度不佳，部分原因為考試引導教學，因此大考中心應該提升大考題目的穩定性。

教育部長潘文忠回應，學習歷程檔案的推動與執行有必要精進，教育部之後會將大學考招新制及學習歷程的改善規畫向立法院院提出專案報告。教育部高教司長朱俊彰則說，已要求大考中心，未來大考各科試題鑑別度以最近10年平均為目標。

(中時 )