宋芸樺、連晨翔在YT頻道合體了。（樺麗探險提供）

宋芸樺挑戰吃田雞嚇到崩潰。（樺麗探險提供）

宋芸樺、連晨翔又合體了。（樺麗探險提供）

宋芸樺演出偶像劇《浪漫輸給你》後，又收穫了不少新戲迷，她近來也兌現與粉絲的約定，開立個人YouTube頻道，分享私底下的她。首集節目邀請《浪漫輸給你》中「青恩CP」連晨翔擔任嘉賓，兩人一起挑戰自己最害怕的食物，連晨翔憶起小時候最不堪的往事，宋芸樺則是被最怕的食物嚇到差點哭出來，吃完之後直接在旁邊灌兩大瓶水跟吃鹹酥雞壓驚。

影片節目中兩人挑戰要吃光自己最害怕的食物，或是設法贏得比賽讓對方幫忙吃。連晨翔透露自己的黑歷史，因為童年幼稚園的午餐一直重複吃芋頭，曾經在大家面前吃到吐，覺得好丟臉；從此之後心理陰影面積超深，只要看到芋頭就想起幼稚園園長的臉。宋芸樺則是拍戲時，曾經被熱情民眾招待田雞大餐，盛情難卻之下首次嘗試田雞，咬下去吃到田雞腳上的蹼忍不住驚聲尖叫，從此再也不敢看到田雞。

這次再度挑戰田雞大餐，工作人員特地把田雞用炸的炸到盡量看不出形狀，但是宋芸樺一咬下去看到皮，還是崩潰險些哭出來，而唯一可以沖淡田雞味道的九層塔卻搶先一步被晨翔一口吃掉，宋芸樺秒崩潰：「那是我要配著吃的啦，你很沒水準欸！豬隊友！」兩人互相傷害的場面火花十足。

宋芸樺因為粉絲提議「很喜歡看妳跟其他演員的互動，希望妳可以開立頻道」，而決定開自己的YouTube頻道，她也參與發想企畫，希望用「勇氣」這個主題，來跟大家分享各種鼓起勇氣的小挑戰；她期許自己可以做滿八集、準時更新。網友留言除了紛紛討論自己不敢吃的食物，也大讚支持「已訂閱按讚已開啟小鈴鐺！」、「太好看了！第二集敲碗張立昂！」、「這集太好笑了，謝謝你遵守跟我們的約定！」、「我跟宋芸樺討厭吃的東西都一樣耶」。二人剛合體拍完連晨翔新歌MV〈走遠了〉，緊接著又在宋芸樺YT頻道合體，讓「青恩CP」紛絲超興奮，直呼「青恩CP又合體了好感動啊」！

(中時 )