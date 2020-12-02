國防安全研究院為國家捐助的財團法人，於2018年成立，成立後歷年都被刪減預算，國民黨主席江啟臣今天在國防外交委員會審查預算時質疑這機構很多人靠關係進去，養肥貓，平常只做接待外賓談談理論，還有人去上call in節目，不知道貢獻什麼，「騙吃騙吃」。委員會最後決議減列2500萬預算，並凍結2000萬預算，書面報告始得動支。

國民黨立委馬文君質疑，既然是財團法人，本來就應該要有自籌預算的能力，而不是每年靠國家捐助，這問題講這麼多年，結果每年砍預算，砍多少隔年就增加編列多少，好像「無性生殖」一樣，自己會長出來，花這麼多錢不是只用來養人，而是有沒有提出任何具體研究或看法？「不砍好像對不起你們。」

江啟臣質疑，今年國防安全研究院又要增加預算了，本來聘用的64名研究員還要增加到80人，但我們連這64人到底具體對國家貢獻了甚麼都不知道。會被外界認為就是在養人，有多少人是靠關係進去？平時就接待外賓，談談理論，還會上call in節目，「我都有看到啊，他們在幹什麼！」

江啟臣質疑，這其中有沒有肥貓？有沒有冗員？不要到時候爆出來，希望節制點。他也質疑沒有明確考評制度，依照什麼標準聘用？多久考核一次？升等有沒有外審內審機制？有沒有淘汰機制？都成立幾年了，績效還只是接待外賓還有每天搜集資料簡報，再加一些自己的評論，這叫分析報告？都不知道這單位到底對國防貢獻什麼，國防年報有貢獻嗎？都是國防部自己寫的吧，只會拿出席費，「騙吃騙吃」。

江啟臣也認為，既然國防安全研究院標榜超越黨派，應該比照民主基金會，董監事要依照政黨比例，相關人事考評、升等、淘汰機制也應該要設計嚴謹，制度化人事制度，才能取信於大眾。

民進黨立委王定宇表示，當初會成立國防安全研究院就是因為缺乏國家級的國防相關智庫，成果需要時間累積，因此國防院要證明自己的學術含量，論文發表要有成就，要證明自己有在進步，不可能一兩年就成國際級智庫，人員進用與評鑑汰除都要有制度，國防院也應該讓國防委員了解每一季做了哪些事情，國家化、中立化是大家的期許。

國防安全研究院執行長林成蔚解釋，國防院有設人事委員，包括執行長、副執行長、所長，都會呈報董事長核准，院內考績有在進行，不過現在才設立兩年半，有些人進來也只有一年，要淘汰至少要累積兩年，表現不好的，都會依照人事制度處理。升等部分也比照學術機關做法，有內審跟外審機制，比照學術機構，請國內大專院校專家參與外審。自籌款部分，去年有籌到1081萬；國際委託案部分，則有日本國際協力銀行委託研究案等，有持續努力。

至於今年業務費大幅增加的原因，林成蔚說明，是因為國防院已經提升國際知名度，所以受到網路攻擊頻度高度增加，每個月估計增加一萬次攻擊，因此希望能夠補強資安軟體裝備，會花費比較多，設備費主要是希望做網路實體分割，建立備援系統，資料庫等等。

朝野立委都認為該刪也該凍，只是金額上有不同意見，最後由國民黨的召委呂玉玲拍板，刪減2500萬預算，凍結2000萬，書面報告說明後始得動支。

(中時 )