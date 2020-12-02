行政院長蘇貞昌昨（1）日在立院針對萊豬議題答詢時，提到屏東的信功豬肉，「他很支持欸」，但遭信功實業股份有限公司董事長楊博仁打臉，強調是支持台灣豬肉外銷，不可能支持萊豬，指蘇「黑白講」故意誤導。從牛肉麵、家樂福牛肉到信功事件，讓宅神朱學恒直呼，「民進黨最近是不是為了美豬要開始瘋狂反商了？」

朱學恒在臉書指出，信功肉品是台灣最大最好的加工肉品公司之一，也因為是加工熟肉品，早在1998年就已經重返日本市場，一年業績超過40億，所以11月蘇貞昌跟屏東市長潘孟安，去屏東宣傳信功肉品封櫃銷日，根本與政績無關，是信功肉品一直有在做的事情，「只是賣官員一個面子，讓你剪個彩表演一下而已」。

日前農委會主委陳吉仲（左起）、行政院長蘇貞昌、屏東市長潘孟安，去屏東宣傳信功肉品封櫃銷日。（圖／摘自潘孟安臉書）

沒想到蘇貞昌卻背刺信功，讓他們被支持、被表態支持政府。朱學恒表示，信功肉品出面說出實話，根本跟蘇貞昌不熟，也沒有支持政策，側翼覺青接著又去粉絲團出征查水表了，一下說沒有蘇貞昌跟農委會英明領導怎外銷，結果被打臉，1998年早就外銷，一下又說現任董事長根本國民黨，業績是他哥哥創造的，結果又被打臉說是現任董事長跟爸媽一起創業的，「簡直花式被打臉打得啪啪響」。

前發言人丁怡銘的牛肉麵事件、桃園市議員指家樂福販售美國萊牛，再到信功肉品被表態。朱學恒質疑，「民進黨最近是不是為了美豬要開始瘋狂反商了？」強調信功肉品用的都是台灣豬肉，拉他當豬肉盾牌，牽拖美豬到底幹麻？他怎麼可能支持？

(中時新聞網)