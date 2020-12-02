「包租公」歐姓男前年把台北市一間套房租給吳姓女子，拒絕吳女要求陽台熱水器應安裝強制排氣設備，導致吳女與王姓男友前年洗澡時一氧化碳中毒死亡，吳女父母提告求償，台灣高等法院維持一審認定，判決歐男須賠償慰撫金等共416萬8629元。可上訴。

刑事部分，歐男被依過失致死罪判刑1年確定。另名死者王男的父母也提出民事求償，一審判歐男須賠償453萬多元，但二審認定，王男使用熱水器未開啟鋁窗加強通風，也須負一成過失責任，過失相抵後，改判賠424萬多元。

歐姓男子出租3處套房靠收租金為業，2018年間吳女及王男在套房的浴室內洗澡時，因陽台有衣櫃雜物堆置影響室內空氣流通，且陽台鋁窗僅開啟一縫隙，導致熱水器燃燒瓦斯不完全，產生一氧化碳，2人中毒死亡。

高院認為，歐男負保持租賃物合於約定使用狀態之義務，應使系爭熱水器達於可安全使用之程度，但他明知套房之陽台因加裝鋁窗，空氣流通不良，卻未提供具備強制排氣功能或加裝強制排氣設備之熱水器，須負擔90％的損害賠償責任。

(中時 )