【政新鮮】信功挺萊豬？蘇貞昌練肖話？游淑慧轟政府愚弄民眾

行政院長蘇貞昌昨（1日）赴立法院備詢稱屏東信功肉品公司支持政府進口萊豬政策，隨即遭信功公司發聲明稿打臉駁斥，對此台北市議員游淑慧接受訪問，怒嗆民進黨政府帶頭亂講話、講瘋話，帶頭在釋放很多假訊息，痛批難道只因為目前民進黨是執政黨，社維法辦不到、檢調辦不到就胡亂瞎扯，全世界沒有一個像這樣的政府。

游淑慧指出，從最早陳吉仲說萊劑零檢出牛排館可能要倒光，到陳時中稱吃豬的生殖器官會變聰明，再到最近的丁怡銘牛肉麵失言風波，認為政府不能為了大內宣，用這些錯誤的訊息去愚弄民眾，質疑如果連政府講話都虛假不實，又有什麼權力去說哪一家媒體沒有查證事實就去開罰，實在不解。

行政院長蘇貞昌。（姚志平攝）

近日王浩宇也指控家樂福賣瘦肉精美牛，游淑慧則表示，沒有看過這樣的民意代表，死到臨頭還不知道要乖一點，罷免案都已經成案，明年1月16日就要投票，這時候他不想辦法讓自己低調、老實一點，好好的去做選民服務，還是不改他這種造謠惹事生非的風格，只是不斷地證明說自己是應該被罷免的，而且現在搞得好像不罷免他會對不起牛跟豬。

(中時新聞網)