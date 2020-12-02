美國川普政府今天宣布最高500萬美元（約新台幣1.4億元）獎金來廣徵線索，以得知北韓何以避開制裁、持續研發核武。美方同時嚴批中國沒有落實制裁，誓言將加強本身執行力道。

法新社和華盛頓郵報報導，美國國務院推出新網站DPRKrewards.com，提供最高500萬美元獎金，鼓勵民眾提供線索來協助強化制裁北韓，包括在中國的業務。根據官網清單，遭鎖定的活動包括洗錢、出口奢侈品至北韓，以及各項支持大規模殺傷性武器擴散的網路行動和其他活動。

美國國務院北韓事務副特別代表黃之瀚（Alex Wong）提到制裁時說：「我想跟你們說，之後會推出更多措施。」

黃之瀚在戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）發表演說時坦言，北韓尚未「對非核化採取任何具體措施」，並對北韓10月閱兵展示一種大型長程飛彈提出警告。

黃之瀚說：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的飛彈與核生產設施持續運轉，我們絕不會在此時解除制裁，讓更多財源流入。」朝鮮民主主義人民共和國為北韓的正式國名。

他精明實際的評估，與川普描繪的光明樂觀大相逕庭。川普誇稱他防止了一場災難性戰爭，還說他應該得到諾貝爾和平獎。

不過，黃之瀚主要是針對中國，而川普政府經常將中國視為眼中釘。黃之瀚指控中國對聯合國制裁視而不見，而這些制裁行動是一向支持北韓的中國，自己在安理會決議中投票贊成的。

黃之瀚說：「北京無法從外交管道大大方方提前解除制裁，因此試圖走後門。像這種長期沒有確實執行制裁的例子不勝枚舉，而且持續增加，令人擔憂。」

黃之瀚說，自2019年起，美國船艦46度向中國提供北韓在中國水域走私燃料的情資，過去一年觀察到555起北韓向中國運送煤礦等遭制裁出口品的案件。

黃之瀚說：「中國有關當局都沒有對這些事件採取行動，阻止非法進口品。一次都沒有。」

黃之瀚說，目前仍有2萬名北韓勞工在中國工作，外界普遍視他們為北韓送出國外賺錢的奴工，違反聯合國支持阻擋的行動。

(中央社)