全美新冠肺炎疫情急飆，導致越來越多政府重啟限制措施，勞工被迫居家防疫，工廠不得不暫時關閉消毒設施，受此影響，美國11月製造業活動放緩，新訂單指數從近17年高點回落。

美國供應管理協會（ISM）周二公布，美國11月製造業採購經理人指數（PMI）為57.5，較10月創下2018年11月以來新高的59.3下滑，且不如市場預期的58。製造業占美國經濟產值11.3%。

其中，新訂單分項指數為65.1，較10月創下2004年1月以來新高的67.9回落。11月就業分項指數跌至48.4，意味著再度陷入萎縮，儘管在10月交出了2019年7月以來首度重拾增長的亮眼成績（53.2）。

ISM提出警告表示，在新冠危機結束之前，工廠與其供應商的停擺，以及僱用員工與讓人員返工的困難，將繼續削弱製造業。工廠活動轉弱，在疫情持續肆虐與財政激勵措施結束之際，印證了第四季經濟成長將急劇減速的預期。

美國財政部長穆努欽與聯準會主席鮑爾周二敦促國會為小型企業提供更多援助。不過，稍早前參議院多數黨領袖麥康諾仍然拒絕接受由兩黨議員提出、規模為9080億美元的新冠紓困法案，並表示他希望通過的是一項「針對式的援助法案」。

Naroff Economics首席經濟學家Joel Naroff表示，害怕的經濟放緩正在開始，但應對動作真的太慢。

美國在疫情爆發初期的3、4月間有多達2220萬人頓失工作，但迄今已經約有1210萬人重返就業。美國將在周五公布備受關注的11月非農就業報告，根據路透社所做的初步預測調查，美國11月非農就業估將增加49.5萬人，較10月的新增63.8萬人大幅減少。美國就業增長數在6月達到478.1萬人，創下歷史新高，但之後持續放緩。

(時報資訊)