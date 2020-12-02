美系外資對鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)出具最新報告，認為在美國及中國大陸資本支出恢復、重返上升軌道，配合數位轉型發展趨勢，將使樺漢處於有利地位，有助市場重新衡量估值，維持「買進」評等，目標價自287元調升至300元。

樺漢今（2）日股價量增開高，最高上漲3.91％至239元，早盤維持逾1％漲幅，位居工業電腦族群（IPC）漲勢前段班。不過，三大法人近期仍偏空操作，上周合計賣超樺漢742張、本周迄今續賣超456張。

美系外資預期，受惠全球需求前景改善、工商貸款標準鬆綁及長期利率降低，美國明年總資本支出可望溫和反彈5.2％，除能源外的資本支出可能優於2019年，顯示商業信心及投資建設持續改善。5G及電動車帶動終端市場需求，受疫情重創產業亦可望受惠疫苗問世。

而中國大陸經濟明確復甦，美系外資預期第四季及明年首季成長可望顯著躍升，繼續實施的激勵措施將持續帶動未來投資計畫。其中，工業獲利及經濟前景改善除將提供資金，亦將增強企業資本支出信心，認為新興資本支出邁入上升軌道將是明年成長主動力。

美系外資認為，數位轉型可能成為未來上升趨勢，數位元件在資本支出的重要性愈趨重要。樺漢提供物聯網、基礎設施和自動化服務業的軟硬整合解決方案，可望受惠此發展趨勢，且疫情後對新零售、智慧城市及智慧製造的自動化及供應鏈在地化需求，亦對樺漢有利。

美系外資指出，樺漢持續精實子公司的研發、製造及行銷，以持續優化資源及效率，長期將有助改善毛利率表現，配合資本支出恢復趨勢日益明確，認為可望推動市場重新衡量樺漢估值，對樺漢維持「買進」評等，目標價自287元調升至300元。

(時報資訊)