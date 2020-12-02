高通Snapdragon數位技術高峰會今(2)日登場，總裁Cristiano Amon以及高通技術公司資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian透過視訊與全球媒體進行聯訪，也對於拜登在本次美國總統選中出線，未來和大陸市場的關係，提出最新說法，他認為，「商業模式是基於合作」，未來高通會持續推動在大陸的國內生態系，另外，針對全球上游晶圓產能喊缺很大，Alex Katouzian回應，高通在晶圓產能的夥伴往往是產品推出前2年半就已經有規畫。

美國總統由拜登出線，市場對於美國與大陸的關係再度成為熱議話題，大陸是高通占比相當大的市場之一，後續高通對大陸市場的策略該怎麼走，Cristiano Amon今就表示，高通對客戶有很多授權模式，轉移給很多公司，後續為持續推動在大陸的國內生態系，商業模式是基於合作，希望有更多的人加入這個市場，就可以看到更多機會。

目前5G以6GHz頻段為界線，分成Sub-6與mmWave毫米波2個頻段，為現階段包含台灣在內，走的均是Sub-6，但對於mmWave毫米波市場，Cristiano Amon認為，目前看到美國市場有比較大的部署採用毫米波，毫米波現在是頂級裝置頻段，在美國則是必須要有的規格，所以很多營運商也很積極布建，也持續擴展到其他市場，相信毫米波一定會越來越常見，包括日本在2021年就會出現比較大規模的布局，韓國也有，明年預估會有100多個營運商進入毫米波，對於毫米波在2021年有很大的期望，高通在Sub6、毫米波上都有很強的領導力。

上游晶圓缺很大，對此高通技術公司資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian則表示，高通在規畫一款晶片產品時，往往都必須花上3年時間規畫，才可以走到放量生產，所以在和晶圓產能的夥伴討論時，必須是在兩年半以前就要開始合作，從設計、流程、KPI以及功耗等參數，找一個晶圓夥伴，其實很久之前就要開始計畫，需要找正確的夥伴，才可能把產品推進市場。

(時報資訊)