新冠疫情讓日本社會輕生率大增，其中想不開的女性人數更是狂增八成。此外，日本政府也呼籲超過65歲以上老年人，暫時不要趴趴走，除了擔心這些長者抵抗力較差外，也擔心會造成更多群眾感染。

以首都東京來說，11月疫情開始惡化，月中之後甚至出現單日確診數超過500人案例。醫界觀察，這波疫情主要針對上了年紀的老年人。所以，日本首相菅義偉，與東京市長小池百合子也商議，為遏制疫情蔓延，之前被外界批評到臭頭的去旅行(Go To Travel)振興政策，呼籲超過65歲以上老人不要去申請。

另外，因疫情久久不退，生活嚴重受到干擾的日本女性，自殺率卻是節節攀高。根據日本厚生勞動省(Ministry of Health, Labour and Welfare)最新資料，10月日本人輕生數目2158人中，男人比例就佔了三分之二。男人10月輕生年增率雖逾兩成，但同期日本女人輕生年增率更是驚人，竟超過八成。精神科醫師表示，疫情除了造就生活不便外，也讓大量從事餐飲或觀光工作的日本女性丟了飯碗。許多年輕日本女性，自己與家人生活頓失著落，才會一時想不開選擇走上絕路。

日本共同網披露，因受疫情影響，延至2021年夏天舉行的東京奧運會和殘奧會，將每隔96到120小時，也就是4到5天左右時間，就會定時對這些參賽選手進行病毒檢驗。這些隔離檢疫等種種費用，預估在1000億日元附近。萬一因疫情嚴重又要延期的話，屆時可能又會有約2000億日元衍生費用。

※自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

張老師專線：1980

生命線協談專線：1995

(時報資訊)