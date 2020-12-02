金融軟體公司ION在提交給美國證監會的一文件中顯示，該公司正在贊助一5億美元的特殊目的收購單位的上市計畫。
新近的所謂SPACs公司，或特殊目的收購公司、空殼公司透過IPO在市場籌資，然後通常在兩年內再收購和合併其他公司；ION該行動為此等浪潮再添一事例。
ION的SPAC公司，ScION Tech Growth I計畫每股10美元賣出5000萬股，公司計畫將IPO收益用於投資「特殊技術解決方案」的公司，主要在金融服務部門更廣泛的技術軟體和服務。
ION表示，該目標公司預計企業價值將在30億~100億美元之間。
總部位於都柏林的ION由義大利商人Pignataro創立，專注於金融機構的軟體、數據和分析服務。
SPACs公司為私人持有的公司提供一進入資本市場的方式，而無需負擔IPO的費用，現在已出現普及，最近的交易包括電動卡車新創Nikola和電動車商Fisker。
(時報資訊)
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