近來網攻事件頻傳，使資通安全議題備受關注。集保結算所指出，全台208家券商總分公司及32家保管機構，自10月起全面採用集保建置的「法人對帳系統」（VMU）進行法人買賣對帳作業，可有效提升整體證券市場交割安全及作業效率。

集保表示，機構法人向來為台灣證券市場重要參與者，投資比重占整體市值達逾4成，每日均有約4萬筆的大量交易需由券商及保管機構進行交割。而透過網路電子郵件寄送交易對帳資料，有駭客攔截的資安疑慮，恐增加證券市場潛在風險。

集保多年前參考美國集保公司DTCC建置「法人對帳系統」，透過專屬交易網路提供安全的資料傳輸後台服務，方便證券商及保管機構間進行買賣交割明細核對及確認，簡化證券商親送或郵寄成交單至保管機構核帳的繁複人工作業，提升對帳效率。

有鑑於近來網攻事件頻傳，集保持續提升「法人對帳系統」效能及便利性，並在金管會證期局政策指導下，10月起全台券商及保管機構均全面採用「法人對帳系統」進行法人買賣對帳作業，有助強化台灣證券市場法人投資交易環境、提升國際形象。

集保總經理朱漢強表示，市場全面採用「法人對帳系統」作業，並可大幅降低保管機構面對國內外法人2套不同對帳模式的作業成本，享受全面自動化法人對帳綜效，且集保將留存完整對帳紀錄。

對此，證交所經主管機關同意，公告採用「法人對帳系統」辦理專業機構投資人、境外華僑及外國人對帳的券商，經保管機構同意可豁免適用每月寄送對帳單規定，將有助券商建立電子化作業平台及無紙化環境，提升作業效率並降低營運成本。

(時報資訊)