知名美妝旅遊部落客Umie（本名陳冠諭），到BC時尚診所做醫美手術，簽約同意診所拍攝、手術照片，她並撰寫分享文宣傳，換取折扣手術費18萬餘元。陳女後來認為約定內容不公平，寄存證信函要求下架照片，診所卻繼續使用，陳女因此怒告求償258萬餘元。台北地院認為陳女違反誠實信用原則，判她敗訴。

陳女主張，她2013年到BC時尚診所，施作前額內視鏡五爪提眉手術合併組織膠使用及修復針4堂，雙方簽署協議書及肖像授權同意書，由她撰寫手術分享文，放到她的部落格等平台，並同意診所拍攝、使用手術照，手術費用可折抵18萬4400元。

陳女指出，因肖像授權書內容涉及私密、敏感個資，卻未約定授權期間，範圍更及於全世界，過於空泛，使她個資遭無限制利用，並不公平，該授權書應屬無效。她2018年5月16日已寄發存證信函要求撤照片，診所卻繼續使用到今年2月13日，故提告求償50萬元精神慰撫金。

診所負責人抗辯，該手術不是維持陳女生存必要，陳女有選擇其他診所或不做的自由，且肖像授權書有約定不能發布在違反社會善良風俗等非正當管道，並非毫無限制，診所使用目的是分享手術成功案例，未違反約定，陳女主張不可採。

北院台北簡易庭一審認為授權書有效，但經陳女寄發存證信函終止後就失去效力，診所卻仍繼續使用，已侵害陳女肖像權，判賠3萬元。

雙方均提上訴，陳女另主張，她是知名美妝旅遊部落客，曾參與許多大型彩妝、保養品牌活動發表記者會，並與日本旅遊局、上海旅遊局、金門觀光局，及電視節目、彩妝雜誌合作，肖像具有一定商業價值，一般代言、發文推廣刊載單篇文章7日可獲報酬6300元，追加求償授權費不當得利208萬4400元。

北院民庭二審認為，肖像授權書的目的是宣傳診所醫美業務，是雙方相互磋商而訂立，屬基於自由意志下所為契約自治的範圍，難認違反平等互惠原則；此外，陳女在契約中不是經濟弱勢，不做醫美也不危害日常生活，無從認定該授權書顯失公平而屬無效。診所依約定內容撰寫手術分享文，並無侵權。

反之，陳女寄發存證信函，僅終止授權使用肖像，未表示會補付折扣掉的手術費用，不是解除整個協議書，擅自割裂協議內容，不符合誠實信用原則，合議庭故逆轉判陳女敗訴，診所免賠。

(中時 )