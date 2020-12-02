譚艾珍女兒歐陽靖今年初宣布雙喜臨門，和日籍老公RK（小菅亮輔）結婚且有喜，歐陽靖後來獨自返台待產，8月生下兒子「新醬」並和媽媽搬到台南。今(2日)爆出這段跨國婚姻疑亮紅燈，歐陽靖在IG取消關注老公，對此，稍早歐陽靖發文承認夫妻鬧口角，「就因為防疫觀念的不同，我們起了一些爭執。因為賭氣，他再也不與我聯繫，並要求我取消追蹤他的IG。﻿」

歐陽靖今午發文說看到關於她婚姻狀態的報導，為了避免不斷被記者詢問，決定統一說明，「是的，我們已經很久沒有聯絡，IG也互相取消追蹤對方了。﻿為什麼？因為一個無法解決的問題：新冠病毒。」她透露﻿夫妻倆對防疫的知識有嚴重落差，老公是攝影師，「他跟許多日本人一樣，自始自終抱持著輕忽疫情的態度，並沒有防疫觀念，照樣旅行、上居酒屋、抽菸、不洗手…但也沒染疫（也或許只是沒被驗出來）。」

歐陽靖今傳出取消追蹤老公IG。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

歐陽靖更透露RK無法認同來台灣必須被強制隔離14天的決策，所以無法來台探望他們母子，兩人因此起爭執，RK不跟歐陽靖聯繫，甚至要求她取消追蹤RK的IG，有人質疑RK怎麼不會為了見老婆跟兒子甘願接受隔離？歐陽靖坦言老公現在對兒子的存在還沒有實在感，「他又怎麼會思念一個素未謀面的人呢？而隔離14天對他的工作影響實在太大。﻿」

此外，也有人建議歐陽靖應該自己帶著孩子去日本，但她無奈說：「新醬的健康風險誰來承擔？身為一位母親，我絕對不認同！﻿」並坦言到疫情平穩前自己沒打算跟老公見面，「等到世界回歸平靜，我們也會再商討人生下一步該怎麼走。﻿」

(中時新聞網)