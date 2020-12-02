雖然民主黨總統當選人拜登已表態，上任後不會立即針對美國總統川普展開司法調查，不過據外媒指出，川普仍擔心自己親友與子女遭拜登「清算」，並私下與幕僚討論要特赦兒子小唐納、艾瑞克以及伊凡卡；而川普私人律師朱利安尼已於上周與川普討論特赦他本人。

根據聯邦法院公布的法院文件，美司法部正在調查是否有人將錢輸往白宮，以換取總統特赦。

據《紐約時報》報導，川普擔心即將上任的拜登政府針對其子女們展開報復，正與幕僚討論在他離開白宮前，自己是否有權力特赦自己、家人們以及如朱利安尼（Rudy Giuliani）等未來可能遭起訴的密友們。不過報導指出，總統的特赦權，並未能確保他們不受州政府或其他地方政府的犯罪指控。

報導指出，川普的子女中，目前小唐納（Donald Trump Jr.）曾因在2016年大選時曾與提供破壞希拉蕊選情的俄羅斯人見面而遭時任特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查，然而他並未遭起訴；川普女婿、伊凡卡的先生庫許納（Charles Kushner）向聯邦機構提供他與外國人士接觸的相關假訊息，藉此躲過安全檢查。至於艾瑞克（Eric Trump）與伊凡卡（Ivanka Trump）目前並不清楚未來會面對何種控訴，不過曼哈頓區檢察官早已盯上了川普集團上百萬美元稅務核銷操作，其中關於諮詢費，明顯與伊凡卡有關。

報導也指出，朱利安尼上周親自向川普要事先特赦，自稱現在正替川普翻盤大選結果的他，未來拜登政府恐針對他曾涉嫌逼走美駐烏克蘭大使尤凡諾維琪（Marie Yovanovitch）一事繼續下手，而在今年夏天他才遭曼哈頓聯邦檢察官調查，且美國情報單位早已去年提出警告，俄羅斯情報人員正尋求對朱利安尼釋放假訊息，要利用他將假消息餵給川普。不過，朱利安尼已否認紐時報導內容。

另外，路透社報導也指出，根據聯邦法院公布的法院文件，美司法部正在調查是否有人將錢輸往白宮，以換取總統特赦。多名華府地區聯邦檢察官表示，他們已經取得行賄計畫的證據，例如有人提供政治捐獻，以換取總統特赦或緩刑。不過，長達18頁的文件中約有半數被隱藏，並未能得知可能涉案者姓名。

目前涉及「通俄門」的前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）在上周已獲川普特赦。

(中時新聞網)