植物為了順利成長,必須隨時自我調控,增加生存機會。中央研究院農業生物科技研究中心助研究員劉明容研究團隊,近期發現植物自我調控基因表現關鍵,使得植物基因圖譜更加完善,未來可望用來破解農作物基因序列裡的遺傳訊息,進一步了解作物成長如何克服環境不利因素,大幅推進農業生物科技發展。研究成果近期已刊登於國際期刊《基因體研究》(Genome Research)。

植物為因應生長發育所需,體內細胞會啟動基因,產生各種蛋白質,在植物體內分別執行不同功能。然而,各種蛋白質的功能最初是被「編碼」在 DNA基因片段裡,需仰賴細胞裡成熟的訊息核糖核酸(mRNAs)攜帶著基因遺傳訊息,經過「轉譯」(translation)步驟,將基因序列解碼,生成相對應的胺基酸,才能組合出不同種類蛋白質。

在這道轉譯步驟中,若是轉譯起始點不同,製造出的蛋白質也不一樣,接下來也將被送往不同細胞位置,發揮各自作用。劉明容比喻,若將遺傳訊息想像成高速公路地圖,轉譯過程就像車子行駛在高速公路,車從哪個匝道進入,相對應的出口匝道也會跟著確定。換言之,轉譯起始點可以決定遺傳訊息解碼方式、時間與地點,以及最終合成的蛋白質種類和其功能。

目前科學家已知「遺傳密碼子AUG」是開啟轉譯過程的常見起始點,但劉明容團隊運用創新方法,有系統地分析植物細胞內正在進行轉譯的核糖核酸,結果發現,阿拉伯芥、番茄等植物的訊息核糖核酸,除了會使用已知的遺傳密碼子AUG外,也會選擇使用不是AUG的遺傳密碼子開啟轉譯,進而產生新的蛋白質,改變植物的生物功能。這說明植物體內仍有許多尚未被發現的轉譯起始點。

除此之外,研究還發現,植物對於轉譯起始點和遺傳密碼子是有選擇性的,而且具有序列偏好。這樣的選擇性可以幫助植物挑選不一樣的轉譯起始點,產生不同蛋白質與調控基因表現,以因應環境變化。劉明容也表示,本研究可以協助科學家從基因定位角度,提供更完善的基因圖譜。

中研院表示,該研究論文:Prevalence of alternative AUG and non-AUG translation initiators and their regulatory effects across plants已在今年9月24日發表。研究團隊有劉明容助研究員及第一作者李雅茹研究助理。

(旺報 )