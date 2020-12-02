環保署近期提出的「空污排放增量抵換處理原則」及「固定污染源空氣物削減量差額認可保留抵換及交易辦法」修正草案，時代力量立委陳椒華今質疑，工廠的空汙排放量向來遭嚴重低估，若總量管制區的高屏因空汙交易冷清、減排有限，而開放跨區抵換空汙，難道是要讓橋頭科學園區二階段環評順利通過，呼籲執政團隊檢討錯誤，並加速治理，還給人民可以安心呼吸的健康空氣。

陳椒華指出，高屏在2015年因PM10和臭氧，成為為唯一不符合空品標準的縣市，而指定為總量管制區，根據環保署新公布的空氣汙染防制區，彰化以南是PM2.5／ PM10／臭氧三種空汙的三級防制區，是空汙超標的重災區，應比照高屏，指定彰雲嘉南為總量管制區，以加速改善彰化以南的空氣品質。

陳椒華說，現在臭氧已成頭號空汙，比PM2.5超標的日數還多，但對臭氧的防制措施極其有限，甚至防護對策全無，迄今環保署、衛福部、教育部對臭氧影響敏感族群和學童的保護措施缺乏，而臭氧難以靠戴口罩防護，影響也更為急性。

此外，環保署近期提出的「空污排放增量抵換處理原則」及「固定污染源空氣物削減量差額認可保留抵換及交易辦法」修正草案，陳椒華質疑，此舉是否是要為高屏開發案解套，讓橋頭科學園區二階環評順利通過？未來台積電就能進駐高雄，陳椒華憂心，跨區抵減恐更容易靠係數拉高抵換量作弊。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，高屏空汙總量管制計畫以環評量來減，而非實際排放量，但環評量多是實際量的一倍，根本無法實際減排，政府還鼓勵廠商可抵換VOCs買賣，環評時只要用變更對照表即可簡便通過，痛批政府眼光短視，不重視環境空汙、水汙，台灣如何永續發展。

(中時 )