國民黨立委吳怡玎日前在立院司法法制委員會透露自己被檢調持胞妹名字的搜票到家中搜索，檢調也約談其父與胞弟到案說明，其父吳光訓被諭令300萬元交保並限制出境。週刊報導康友案下波將查吳怡玎，對此，吳今天也對外說明，「我不是股神」，康友會出這樣問題，她跟家人也都很驚訝。

週刊報導檢調查出在康友暫停交易前出脫376張持股，吳怡玎巧妙避過損失，操盤能力堪稱國會股神，檢調將調查她有無涉及內線交易。檢調認為有一萬多名投資人慘賠，吳怡玎出脫持股免於慘賠，時機啟人疑竇，將會調查吳。

對此，吳怡玎今天表示，她會尊重司法調查，願意全力配合司法、檢警調查，但目前沒有收到任何通知。她也說明，她們家族是長期持有康友股票，買進時也是因為看好，畢竟公股行庫前年也進場，也說這家公司基本面不錯，康友的財報也漂亮，簽帳也是四大會計師公司，誰知道原來都是做假，事情發展如此她也無奈。

至於檢調懷疑她脫手的時機很巧妙，提早脫手免於慘賠，可能涉內線交易。對此，吳則說明，她沒有這麼神，並沒有收到任何消息，真的是恰巧，會脫手的理由只是因為今年當選立委後，要做財產申報，與父親跟助理套論過後，認為名下股票最好乾淨些，最好是留權值股，而康友等非權值股恐會有節外生枝的可能，能處理就處理掉，所以康友出問題，她也嚇一跳。

吳怡玎也趁這機會跟主管機關呼籲，投資本來就有風險，沒有人保證投資一定會獲利，發生這個案子，應該讓整個台灣的金融更安全一點，也讓金管會知道接下來該怎麼防弊，防範事情再發生，保障所有投資人，不是只有這次受害的康友投資人。散戶與專業投資人資訊不對稱是絕對的，有些資料不是一般散戶能知道，要開放這些公司來台灣上市櫃，可能要更嚴格把關。

(中時 )