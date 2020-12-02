嘉南明年一期作停灌補償申請從12月1日到12月20日。（張毓翎攝）

農委會主委陳吉仲2日到嘉義縣視察停灌補償申辦作業，媒體問到明年一期稻休耕，會不會釋出公糧平衡稻價？陳吉仲雖未正面回應，但他表示今年二期剛開始，每百台斤溼穀價格不如農民預期好，因此稻價若適當上漲，不僅讓農友4個月收入變好、從事農業意願提高，且一般家庭也是可負荷。

陳吉仲表示，今年二期剛開始，每百台斤溼穀價格可能讓農民不能接受，在宣布停灌後，中部以北每百台斤溼穀價格已超過1000多元，但此價格對農民也恐只是剛好，由於目前稻米庫存量可供應超過8個月，屆時明年二期作再補進來，對消費者來說，不會造成糧食危機。

陳吉仲指出，一個家庭4口每月白米支出可能不到600元，即使價格漲10％，一個月只增加60元，換算一天只多2元，不過對於農民朋友而言，稻米價格上漲10％，可以讓他們4個月的收入變好，所以適當價格上漲，才能讓農友願意來從事農業。

媒體還問，一期作停灌後，農藥、肥料等業者也將受影響的產業鏈一環，是否有納入補助？陳吉仲說，蔡總統和蘇院長特別交代，只要因停灌而受影響的上中下游相關業者，絕對要補足他們的損失，只要他們檢附相關的資料，都能申請補償。

現場有位代耕業者向陳吉仲陳情說，他因沒加入機械耕作協會，無法領申請補助；陳吉仲回應，針對代耕業者的部分，不管是插秧機、曳引機、收割機都有相關補償，另也鼓勵業者加入協會，透過協會受理會更有效；若無法加入協會的業者，農委會將與農糧署協商，讓這些代耕業者都能領到補償。

陳吉仲說，桃竹苗二期作停灌補償宣布後，目前已有約94％農民領到補償金額，嘉南明年一期作停灌補償申請從12月1日到12月20日，人員一定會加快作業流程，搶在明年過年前將補償金額匯給農民。

(中時 )