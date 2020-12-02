來自台南的連鎖手搖飲品牌清心福全，為響應衛福部推行的「減糖政策」，將取消店內全糖商品。即日起，單品茶類的其中6種，甜度最高將改為少糖（8分）。清心福全透露，平均100名顧客，會買全糖飲品的比例不到2人，加上健康意識抬頭，決定不再販售全糖。

「大杯烏龍綠，無糖、去冰」，在消費者講求健康，不再攝取糖分後，清心福全首開全國先例，取消全糖商品。12月起，包括「特級綠茶」、「極品菁茶」、「嚴選高山茶」、「烏龍綠茶」、「錫蘭紅茶」、「特選普洱」，最多只給8分甜。

發跡於「愛吃甜的」府城台南，清心竟主動減糖，令不少人訝異。事實上，現在幾乎沒人買全糖飲料。

清心福全表示，此次調整，主要是根據內部統計發現，消費者購買全糖手搖飲的比例僅1.35%；以民眾喜好甜度排名，仍以「無糖」佔大宗，其次是「半糖」、「微糖」。

清心世貿店店長簡志倫指出，信義區以上班族居多，觀察發現，每10個人大概有4人選購無糖，喝少糖的只有1人，全糖根本沒人買，因應健康趨勢，公司才會決定拿掉全糖選項。

(中時新聞網)