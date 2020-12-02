汞俗稱水銀，相當濃度下會對神經系統及大腦等器官造成損害，聯合國遂訂定汞水俣公約，並於2017年8月16日生效。而我國環保署在公約生效前已順應國際加強汞管理潮流，跨部會推動「執行聯合國汞水俣公約推動計畫」，該計畫於2016年6月27日由行政院核定，目標協力減少環境汞含量。

環保署、衛福部、農委會、勞動部等部會今(2)日在集思臺大會議中心蘇格拉底廳舉辦「執行聯合國汞水俣公約推動計畫跨部會成果發表會」，相關學者專家、業界及NGO也齊聚一堂，由相關部會分享汞減量執行成果及進行交流。

環保署表示，汞水俣公約規定自2021年1月1日起加強9類含汞產品管制，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型螢光燈、普通照明直管型螢光燈、普通照明高壓汞燈、電子顯示螢光燈、化粧品、殺蟲劑／殺菌劑／局部抗菌劑、非電子測量儀器等，針對這9項產品，在跨部會共同努力下已全數完成修訂相關法令，規範2021年1月1日起禁止製造及進口，與公約期程一致。

本次跨部會成果發表會中，衛福部、農委會、勞動部也分別針對民眾關切的牙科用汞合金及中藥汞管理、農業相關管理檢測及職業安全有關汞的管理分享成果，最後由環保署針對含汞產品源頭減量、整治場址、固定污染源排放與減量、環境監測、檢測方法研發及放流水與環境水體管理成果進行報告。

(中時 )