勞動部勞動力發展署所屬各分署為服務廣大在職勞工，增進職場專業技能，依轄區產業發展趨勢，建置與業界同步的軟硬體設備。110年夜間及假日規劃辦理312門各職類的在職進修訓練課程，提供高達6,385人次的參訓機會，且由政府補助約50%至70%的訓練費用，而五加二產業課程(如智慧機械、亞洲．矽谷等)就規劃有117門課程，歡迎在職勞工踴躍報名。 發展署表示，考量部分在職勞工已具備一定技術水準，所以各分署規劃系列模組課程，讓在職勞工可依個人需求參加基礎或進階課程。例如配合政府五加二產業創新計畫所規劃的程式語言與微電腦控制、機器視覺與影像辨識應用基礎班、工業機器人控制基礎、Python程式設計入門等課程，還有工業類進階的人機介面控制應用班、電腦輔助機械製圖進階班、電控工程師進階班等課程。 110年訓練課程將陸續公告及開放報名，歡迎15歲以上、有興趣學習新技能或精進現有技能的在職勞工，把握機會踴躍報名，以增進職場競爭力。相關課程資訊可上「在職訓練網」瀏覽或撥24小時免付費客服專線0800-777-888洽詢。

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