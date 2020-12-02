（圖：TASS 2020 亞洲永續供應┼循環經濟會展2日上午揭幕，TASS協會理事長賴樹鑫(右五)和台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(右六)等人共同主持。圖/顏瑞田） 「TASS 2020 亞洲永續供應┼循環經濟會展」2日起在高雄展覽館，這個首屆舉辦的會展，將一連展出3天，共有150餘家全球永續供應鏈關鍵廠商，超過350個攤位，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新強調，綠色供應鏈、永續供應鏈是我國產業未來發展的關鍵，如果台灣跟不上，未來20年，甚至50年，台灣產業前景將隨風而散。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，此時舉辦「2020亞洲永續供應、循環經濟會展」，具有三大意義，因為亞洲占全球GDP約36％，是全球成長最快速的區域，也是全球供應鏈最大的區域。

他說，在時機點和時間點上，聯合國揭示的永續發展目標，各國都設下碳中和的年限，歐盟、日本和韓國，都宣示要在2050年之前，達到二氧化碳零排放的目標，大陸則是2060年。

簡又新指出，為了達到碳中和目標，歐盟甚至已經制定配套，提出「碳價邊境調整機制」，也就是說，要提高碳關稅，我國產品大約70％外銷，歐盟是我國出口重要區域，台灣產業如果不做好綠色和永續供應，未來將會很辛苦。

他說，除了政府部門，全球民間企業同樣也啟動執行永續供應行動，例如蘋果宣示，2030年之前，所有供應鏈都必須全部使用綠電生產，每年採購金額高達6000億美元的Wal Mart，也宣示要在2040年達到碳中和，「台灣如果做不好，外國人也不會到台灣投資」。

簡又新強調，綠色供應鏈、永續供應鏈是我國產業未來發展的關鍵，台灣企業能不能生存？能否如過往一樣順利外銷產品？綠色供應至關重要，因此，「我們一定要改變」，如果台灣跟不上，未來20年，甚至50年，台灣產業前景將隨風而散。

由台灣永續供應協會〈TASS〉與安益國際集團共同籌畫、主辦，「TASS 2020 亞洲永續供應+循環經濟會展」，四大展區共展示150餘家全球永續供應鏈關鍵廠商，超過350個攤位，會中並舉辦大師永續趨勢論壇、永續供應與循環經濟系列論壇、產學合作成果發表及永續能源論壇暨商機媒合會等論壇。

搭配由中華經濟研究院綠色經濟研究中心主辦的第二屆台灣循環經濟獎頒獎典禮，首次移師高雄，鏈結永續供應、循環經濟與綠色能源等產業供應廠商，帶動新型態產業發展，打造永續創新商業平台。

TASS協會理事長賴樹鑫表示，此次會展有大師論壇、產學合作，以及商機媒合三大亮點。第一亮點，邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、友達光電董事長彭雙浪、以及日月光控股營運長吳田玉三位大師，以「後疫時代的綠色復甦」為題，提出宏觀論點。

第二亮點，協會和高雄科技大學合作舉辦「綠色循環創新技能競賽」，全台計有39個團隊報名參加，歷經評選、工作坊訓練、教授營運企劃書撰寫，最後選出優勝的五個團隊發表成果。而此次會展最大亮點是「商機媒合」，因應政府明年實施的「再生能源發展條例」，國內企業契約容量超過5,000瓩的用電大戶，最晚在2025年其綠電使用率需要達用電比率的10%，所帶動的採購商機，安排80場ㄧ對ㄧ商機媒合會談。

賴樹鑫指出，因應氣候變遷下的綠色政策，以及疫情後的經濟振興措施，要如何結合永續發展目標，成為綠色振興，是許多國家迫切思考的課題。期望透過本展，扮演所有產業與企業的平台角色，以「創新、永續、共榮、踏實」的作法與產業互動，希望以高雄的港口、重工業為基礎，中央及地方政府投入資源，規劃建設，再加上產業努力升級轉型，深化技術，組建強大供應鏈，建立循環商業模式，將生產鏈轉為循環生態鏈，讓高雄脫胎換骨，變成一個具特色的循環經濟產業城市，同時打造TASS會展成為高雄首屈一指，且放眼世界的會展品牌。

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