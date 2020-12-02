疫情衝擊全球，2020年的投資市場歷經史上最激烈的變動，2021年的投資趨勢如何預測？工商時報盛大主辦《2021 投資趨勢論壇》，今（2）日全日於香格里拉台北遠東國際大飯店遠東宴會廳舉行。工商時報董事長兼社長陳國瑋表示，疫情衝擊全球，投資市場在各國競相推出史上最大規模紓困措施下，全球投資市場熱情不減，台股甚至再創歷史新高，展望2021年，投資大眾可藉此論壇的分享，掌握後疫情經濟新秩序，搶先洞悉投資亮點。

今天論壇獲得行政院施政團隊重視，行政院副院長沈榮津親臨致詞，和與會聽眾共同回顧政府如何帶領國人走過疫情。國發會主任委員龔明鑫則以「後疫情時代 2021 總體經濟發展趨勢」為題，為本次論壇揭開序幕。

主辦單位指出，上午論壇邀請「台灣經濟研究院」、「台灣金融研訓院」、「元大寶華綜合經濟研究院」三大智庫，以及重量級外商銀行渣打銀行、瑞銀集團的經濟學家與財務顧問與談，帶領大眾共同探討未來金融發展趨勢。

下午場專題演講由台新銀行執行副總經理黃培直以「洞見 2021 前瞻財富未來」為題，帶領大眾利用投資避險，使資金重返新興市場。基富通證券黃致淵總經理以「2021 退休理財趨勢」為題，攜手研討退休理財，讓大眾樂齡享退。群益 EGS 永續投資總召集人林孟迪以「雙 E 共好 2021 永續投資新趨勢」為題，引領投資人掌握投資商機及布局。財經專家黃世聰以「2021 趨勢股 搶先布局」為題，一同探討精準投資策略。最後，由工商時報台股逐洞賽單季報酬率冠軍王楊基政以「2021 台股選股、操盤攻略」，率先攻出股票領頭羊，帶領投資人搭上這班飆股特快車。

(工商 )