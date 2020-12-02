在中國大陸金融市場逐步對外開放、各種指數逐漸提高A股比重之際，投資人對良好的公司治理及其重要性的關注程度大幅提升。富達國際首次發佈《中國公司治理報告》：中國大陸在ESG有進展。

富達國際表示，隨著全球投資者加大對中國A股的配置比例，能夠及時且詳細地瞭解中國境內公司的投票和股東參與情況，變得日趨重要。富達國際首次發佈的《中國公司治理報告》顯示，投資人對投票和股東參與度的關注有助於為永續投資的發展建立堅實基礎，對企業行為產生積極影響。

就富達國際調查發現，中國境內市場的投票參與率持續呈現緩慢但穩步上升的態勢。除去控股股東，去年非控股股東的平均投票率已升至26.2％，較2017年的25.5％有小幅提升。在沒有控股股東的公司中，這種變化則更為明顯。同期，這些公司的平均投票參與率從33.1％躍升至36.5％。

另一顯著變化是，越來越多的股東，會投票反對他們不喜歡的決議，而非沉默地接受。去年，獲得10％以上「反對」票的決議數量大幅增長至385項，比2017年增加了約20％。若只看少數股東的異議，去年此類決議的數量已增加至1,600多項。在那些遭到更大反對力度的決議中，最常見包括董事會選舉、貸款擔保和關聯交易。

(工商 )