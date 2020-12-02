國發會主委龔明鑫2日表示，未來中美結構性爭議仍存在，政府將持續落實台商回台投資，並加速供應鏈重組。展望經濟前景，將穩定向上，今年全年經濟成長率（GDP）2.54％「相當確定」，超出預期非常多，明年也將持續成長，主計總處預測值3.83％，國內外機構則預估3.2％到4.2％。

龔明鑫2日出席工商時報主辦的「2021投資趨勢論壇」，以「後疫情時代2021總體經濟發展趨勢」為題，解析國內外經濟情勢及政府因應對策。龔明鑫指出，2019年中美貿易戰以及科技戰加劇，加上香港反送中運動，加速我國台商回台、境外資金回台以及人才回台。未來中美結構性爭議仍存在，我國將持續落實台商回台投資，並加速供應鏈重整。

龔明鑫強調，蔡英文總統2020年開始的第二任，面對中美經濟戰新局、新冠肺炎，政府思考如何為未來20年奠定發展基礎，在策略上，政府加大國際研發合作、前瞻基礎建設、台商回台等兆元級投資、金流導入產業機制、及青年與人才資源的強化與引進。同時，將落實高階製造及研發中心、亞太綠能中心、全球區域產業金融中心，並透過5+2產業的進化及六大核心戰略產業，力拚成為全球經濟關鍵力量。

龔明鑫說，台灣這次不僅防疫得宜，也透過紓困政策避免大規模失業發生，確保金融資金鏈不斷掉，支撐經濟發展，主計總處上周把今年經濟成長率上修到2.54％ 。台灣景氣燈號更從8月起連三個月綠燈，內需動能逐漸穩健，商品與服務輸出也漸漸好轉，成功打破經濟與防疫兩者必須有所取捨的迷思。

展望明年，龔明鑫認為，台灣明年經濟可望加速成長，國內外主要機構對台灣經濟成長預測大概落在3.2％到4.2％，也認為近幾年內，就算不加入匯率因素，台灣每人GDP有望超過3萬美元，也須重新思考下一階段的新經濟成長動能。

(工商 )